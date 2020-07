Delneri: "Gattuso cresciuto tanto grazie alle esperienze, è credibile in tutto quello che fa. Che delusione la Serie A"

Ai microfoni di Radio Musica Television è intervenuto mister Luigi Delneri, il quale, durante il programma “Taca La Marca”, si è soffermato sul campionato italiano e su molto altro. Ecco quanto emerso:

Serie A - La vera delusione è la mancanza del pubblico, in questo calcio nel quale i giocatori devono trasformare le loro energie, motivarsi da soli, è una grande problematica la mancanza di sostegno a livello morale, ed è una mancanza che si sente anche vedendo le partite in televisione. La Lazio dopo il Covid ha iniziato ad avere un calo importante, magari perché non è riuscita più ad avere alternative, in questo gruppo di giocatori giocavano sempre gli stessi ed è chiaro che nel giocare ogni tre giorni hanno ottenuto di più le squadre che avevano più alternative valide. Qualcuno ha pagato dazio per il momento particolare vissuto, negli anni passati c'era una sosta nella quale non si giocava quasi mai e poi si è passati ad un campionato nel quale si gioca ogni 3 giorni. Qualcuno dunque ha pagato la situazione ed è un peccato perché non ha avuto più le aspettative che c'erano prima del Covid.

Napolidi Gattuso - Penso che Rino sia cresciuto, ma aveva fatto bene anche al Milan, perché ha fatto comunque delle esperienze precedenti, ha fatto la C, la B, è andato in Grecia, sono tutte esperienze di cui ha fatto tesoro. Caratterialmente Rino è un grande giocatore ma anche come allenatore ha le idee molto chiare ed ora ha la struttura adatta al suo gioco, vedo che la squadra lo segue, è in sinergia con lui che ha energie da dare e che caratterialmente ha dato molte qualità e soprattutto penso sia credibile in quello che dice e in quello che fa, si vede, secondo me sarà un ottimo allenatore per il futuro ed è già ottimo adesso. Lui sarà una buona fucina di idee per i giovani allenatori, tutti devono imparare da qualcuno. Si parla solo di tattica e di tecnica ma anche sapere come sostenere una squadra, gestire il potere all'interno del gruppo, conoscere gli spogliatoi, avere conoscenze psicologiche non è facile. Gattuso ha grande esperienza sia come giocatore che da allenatore avendo diretto diverse società con diverse qualità.