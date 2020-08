Del Genio: "Assurdo come stanno programmando la prossima stagione, andrebbero offesi! Vogliono il male del calcio"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Incredibile come stanno programmando la prossima stagione, vogliono il male del calcio italiano. Andrebbero offesi, ma è meglio non andare oltre. Il Napoli può avere un buon vantaggio per la prossima stagione. Non ci sono fenomeni, ma l’organico è forte in tutti i 22/23 calciatori in rosa. La rosa lunga può essere il fattore in più”.