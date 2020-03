Ultimissime calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "E' stato fatto un pasticcio incredibile, il calcio italiano ha fatto errori continui. Per ora non ci sono date per Napoli-Inter di Coppa Italia. Ci sarà un decreto del Governo, si vogliono limitare i contagi".