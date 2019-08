UFFICIALE - Accordo DAZN-Sky, nasce il canale Dazn1 sul 209 senza internet!

Sul satellite saranno trasmesse anche le tre partite di Serie A esclusiva di Dazn, più il meglio della B. Intervista a Veronica Diquattro, vicepresidente Dazn: "Verremo incontro alle esigenze di quanti, in questo Paese, vivono in zone che non hanno ancora infrastrutture digitali all’altezza. Il grande numero di abbonati a Sky sarà anche un veicolo pubblicitario notevole per il nostro prodotto”

Dazn1 sarà gratuita per i clienti Sky da tre anni, l'offerta sarà a carico dell'emittente televisiva. Altrimenti ci sarà un costo aggiuntivo. Il tutto sarà possibile dal 20 settembre. L'esordio avverrà con il derby Milan-Inter il giorno sabato 21 settembre.