Damiani smentisce: "Mai trattato con il Napoli per Soumaré, non sono mai stato intermediario o agente del calciatore"

Notizie calcio Napoli - Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non ho mai proposto Soumaré al Napoli, non sono mai stato intermediario o agente del calciatore. Non faccio parte assolutamente della possibile trattativa. A gennaio un po' tutti hanno problemi ad acquistare. I calciatori francesci che già guadagnano bene vanno in top club come la Juve, difficilmente vengono in Serie A in altri club. Non è più come 20 anni fa, ora in Francia guadagnano bene e il campionato non è così diverso, i calciatori o approdano alla Juve o restano dove sono. Soumaré ha doti importanti"