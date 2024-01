Da Salerno - Due recuperi importanti per Inzaghi in vista del Napoli

Aggiornamenti importanti dal fronte Salernitana in vista del derby con il Napoli. Filippo Inzaghi recupera due pedine importanti al Maradona come si legge sul portale Tutto Salernitana:

"I granata quindi si alleneranno solo stamani e lo staff riaccoglierà completamente in gruppo Federico Fazio e Antonio Candreva, che ieri hanno svolto con i compagni soltanto una primissima parte del lavoro per poi sfilarsi e proseguire con un differenziato programmato per gestire i rispettivi tempi di recupero. Non è in discussione la loro presenza al Maradona.

Qualche dubbio in più per Emil Bohinen, che ha continuato a lavorare a parte ma tra oggi e domani potrebbe anche accelerare e provare a unirsi ai compagni. Oggi sarà giornata di controlli anche per Kastanos, che ha svolto solo terapie e lavoro a parte. Per il cipriota il problema è al ginocchio con un leggerissimo interessamento dei legamenti che, in linea di massima, non preoccupa ma potrebbe suggerire prudenza per Napoli al fine di avere il numero 20 completamente a disposizione per il successivo scontro diretto casalingo contro il Genoa".