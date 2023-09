Da Genova - Gilardino conferma il 4-3-2-1 contro il Napoli, allarme rientrato per Malinovskyi

Genova – Si è conclusa questa mattina la settima di allenamenti del Genoa. Se da un lato tifoseria e società hanno celebrato con diversi eventi i 130 anni del club, Alberto Gilardino, sfruttando la sosta del campionato, ne ha approfittato per spingere sull’acceleratore soprattutto per velocizzare il percorso di integrazione degli ultimi arrivati. Anche se mancavano i calciatori impegnati con le rispettive nazionali (Retegui, Vasquez, Puscas e Dragusin) il tecnico ex campione del mondo si è concentrato anche sugli aspetti tattici perché, come ha spiegato dopo la sconfitta con il Torino, il Genoa deve fare qualcosa in più in fase di costruzione per mettere i giocatori più offensivi nelle condizioni di poter arrivare più vicini alla porta avversaria.

Per il momento, però, non sono previsti cambi di modulo, si andrà avanti con il 4-3-2-1 in attesa del pieno recupero di Messias. Nessun problema, invece, per Malinovskyi che ieri aveva chiuso in anticipo l’allenamento per un colpo: il calciatore sta bene e da lunedì insieme al gruppo riprenderà la preparazione insieme ai compagni in vista del match di sabato alle 20.45 contro il Napoli al Ferraris.

Lo riportano i colleghi del SecoloXIX