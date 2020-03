CorSera - Serie A, con un contagio tra i tesserati si ferma tutto il campionato! C'è il rischio che non si potrà concludere

Serie A - Il Corriere della Sera parla della grande paura che hanno in Lega Calcio. riguardo il possibile contagio di un tesserato di una squadra.

Che succede se uno tra i, mal contati, 600 giocatori in rosa nelle venti squadre di A o uno tra i mille professionisti che a vario titolo lavorano a contatto con le squadre o uno dei circa 30 arbitri impegnati fin qui, o anche solo uno dei loro familiari, si scopre positivo al Coronavirus? Succede che si ferma tutto. E che il campionato rischia di non potersi concludere.

Lo stesso Secolo XIX scrive: tra i club di Serie A in Lega Calcio si è presa in esame un’eventualità che fa rabbrividire i tifosi: ovvero di poter sospendere in toto il campionato e congelare le posizioni di classifica definitivamente.