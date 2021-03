Corriere di Bologna - Mihajlovic punta su Palacio a Napoli: scelto il terzetto alle spalle dell'argentino

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere di Bologna ha stilato quello che dovrebbe essere l'undici titolare che questa sera affronterà il Napoli allo stadio Maradona. Diversi cambi per Sinisa Mihajlovic, che si aspetta una risposta dopo il ko contro il Cagliari: in attacco spazio a Palacio, con Barrow che si accomoderà in panchina. In difesa torna Danilo al centro, con Mbaye e De Silvestri sulle fasce: sulla trequarti spazio al terzetto Sansone, Soriano, Skov Olsen.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli; Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic