Corriere della Sera - Moviola Serie A: persi due rigori più uno inventato

Ultime notizie Serie A. La prima impressione - scrive oggi il Corriere della Sera - confrontando le partite recenti delle competizioni Fifa e Uefa con quelle della serie A è che si stiano applicando le regole del gioco con metri distinti. Per la serie A parliamo soprattutto dei falli in area di rigore, mani o contrasti tra giocatori, spesso puniti l’anno scorso e perdonati troppe volte ora. Ma non sempre: se a un arbitro cambi il registro consolidato da anni, devi aspettarti un periodo confuso.

Moviola Serie A

Per questo è difficile valutare il pensiero di Maresca, in Genoa-Fiorentina, che accetta l’intervento di Eysseric su Zappacosta, quello di Fabbri che, in Torino-Juventus, non prende in esame tecnologico il contatto tra Belotti e De Ligt e quello di Giua che fischia, invece, in Lazio-Spezia, un rigorino che punisce lo Spezia quasi a fine gara. Solo in Sassuolo-Roma si è visto un rigore chiaro a opera di Pairetto per fallo di Marlon su Peres. Con la Var a disposizione, sono due rigori persi e uno inventato. Giacomelli senza problemi in Bologna-Inter.