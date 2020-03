Tmw - Coronavirus Serie A: ripresa allenamenti il 4 aprile, protocollo d'intesa

Serie A - I club si incontrano per programmare la ripresa degli allenamenti. Siglato una pozza d'accordo per ripartire tutti insieme, ad eccezione del Presidente Lotito della Lazio che vorrebbe la squadra in campo già per lunedì 23 marzo. Tutte le altre società, nella ultime ore, hanno siglato un protocollo d’intesa in videoconferenza.

Coronavirus - Serie A, la ripresa degli allenamenti: trovato l'accordo

Accordo per il 4 aprile. Sarà dunque questa la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla per tutti i club di Serie A. Ancora alta l'emergenza Coronavirus, allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza Coronavirus. Si attendono nuovi aggiornamenti dalla Protezione Civile.

Allenamenti Napoli

Serie A, ripresa allenamenti: le precedenti date

Erano queste le precedente date impostate dai club per la ripresa degli allenamenti attraverso i comunicati stampa:

Atalanta : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Bologna : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Brescia : domenica 29 marzo;

: domenica 29 marzo; Cagliari : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Fiorentina : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Genoa : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Inter : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Juventus : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Lazio : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Lecce : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Milan : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Napoli : lunedì 23 marzo;

: lunedì 23 marzo; Parma : giovedì 26 marzo;

: giovedì 26 marzo; Roma : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Sampdoria : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Sassuolo : mercoledì 25 marzo;

: mercoledì 25 marzo; Spal : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Torino : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Udinese : data da destinarsi;

: data da destinarsi; Verona: giovedì 26 marzo.