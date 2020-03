Il Mattino - Il Napoli a lavoro in modalità smart working: le richieste di Gattuso e il suo staff

Ultimissime calcio Napoli - Coronavirus Napoli: anche il Napoli lavora in modalità smart working. Gli azzurri, come riporta Il Mattino, proseguono in questi giorni il lavoro a casa per mantenersi in forma. Gattuso in contatto contuinuo con il proprio staff. Ai calciatori si chiede una dieta ferrea e un lavoro di 40-50 minuti suddiviso se possibile tra tapis roulant, cyclette, squat, addominali e altri esercizi. In attesa di tornare sul campo di allenamento, i calciatori si allenano da casa:

Insigne si allena nel salone di casa a Posillipo con splendida vista mare: il capitano azzurro ha postato un video su Instagram mentre effettua piegamenti con un piede appoggiato su una sedia e altri esercizi «Non ci fermiamo».

Lo stesso fa Mertens che posta un video sul suo profilo Instagram con la musica in sottofondo e un panorama mozzafiato mentre si allena sollevando una grossa bottiglia di vino: «il mio grande consiglio per la vita: un' po di vino è la soluzione a tanti problemi».

Anche Callejon ha postato un video mentre si allena a casa insieme alla moglie.

Manolas ieri si è allenato in giardino e ha inviato sui social del club giallorosso un messaggio per una raccolta fondi per l'ospedale Spallanzani di Roma (lui che a Roma ci ha trascorso diversi anni). «Ciao ragazzi. Aiutiamo lo Spallanzani a contrastare il coronavirus. Con una piccola o grande donazione, non importa. Aiutiamo chi ci sta aiutando».

La moglie di Mario Rui ha immortalato il proprio compagno in una storia su Instagram mentre il terzino portoghese guarda comodo sul divano la tv.

ha immortalato il proprio compagno in una storia su Instagram mentre il terzino portoghese guarda comodo sul divano la tv. Calcio tennis invece per Lobotka.