Cobolli Gigli: "Non stimo Sarri come persona, ma ha vinto con meriti"

Juventus - Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non stimo Maurizio Sarri per le frasi che disse al Napoli sulla Juventus, poteva fare ammenda una volta arrivato in bianconero. L’allenatore ha sempre demeriti e meriti, quindi elogi al tecnico per la vittoria dello scudetto. Di Sarri però non ho visto il suo solito gioco alla Juve”.