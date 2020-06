Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è finito nel mirino dei grandi club. Su tutti c'è il Manchester City che spinge e Ramadani può portare il sostituto. Come riportato da Calciomercato.it è Milenkovic della Fiorentina in uscita. De Laurentiis continua a chiedere 100 milioni di euro per il suo difensore Intanto gli azzurri possono già aver messo gli occhi sul sostituto che è pronto a lasciare Firenze.