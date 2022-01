Clemente di San Luca: "Sogno che il Napoli batta 1-2 la Juve con gol di Petagna! Episodio dell'anno scorso? La sentenza di terzo grado ha ristabilito la verità giuridica"

Notizie Napoli calcio. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guido Clemente di San Luca, ordinario di Diritto Amministrativo:

"Sogno di vincere a Torino 1-2, con vantaggio di Chiesa, pareggio a fine primo tempo di Mertens e a 20 minuti dalla fine entra Petagna che all'88' fa il gol vittoria. Juve-Napoli dell'anno scorso? La sentenza di secondo grado è un obbrobrio giuridico sulla quale è stata fatta giustizia con la sentenza di terzo grado che ha ristabilito la verità giuridica. Il rapporto di cui discutiamo non è tra stato centrale e strutture istituzionali locali. Il problema è il rapporto tra ordinamento generale e ordinamento particolare, ovvero quello sportivo. Di fronte a situazioni di conflitto l'ordinamento particolare soggiace dinanzi alle affermazioni dell'ordinamento generale. Non si può parlare del rapporto tra Juventus e diritto, perché non esiste"