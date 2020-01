Clamoroso Zuliani contro la sala stampa del San Paolo: "A Napoli i giornalisti ti prendono a calci, lanciano petardi ed insulti" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli- Claudio Zuliani, giornalista tifoso della Juventus, difende Sarri dopo la conferenza stampa dell'allenatore bianconero post Napoli-Juve. Il giornalista commenta in modo agghiacciante le parole del tecnico bianconero ed ex Napoli in merito ad alcune risposte che hanno fatto infuriare i tifosi della Juventus e Agnelli.

Sarri

Queste le parole di Sarri post Napoli-Juve che hanno fatto infurare tutti nel mondo Juve

"Rigori? Non siamo più a strisce, il conteggio dei rigori è sei a sei. Dobbiamo fare le maglie alla vecchia maniera, dobbiamo tornare a quelle a strisce".

Zuliani contro i giornalisti di Napoli

"A Napoli i giornalisti ti prendono a calci, lanciano petardi ed insulti".

Al commento di Zuliani risponde Angelo Forgione, che sui social ha lanciato la sua l'indignazione contro Zuliani e invitato L'Ordine dei Giornalisti ad interventire. Dopo le parole del giornalista pro Juve a Top Calcio 24.