Chiusura stadi, Bellinazzo: "Draghi pronto a chiudere, l'Assemblea di Serie A lavora per 5mila spettatori"

Notizie calcio. Arrivano novità circa le misure di sicurezza per contenere il contagio da Covid. Secondo quanto scrive il collega del Sole 24 OreMarco Bellinazzo, il Governo Draghi avrebbe deciso di chiudere gli stadi. Per evitare questo, l’assemblea della Serie A potrebbe decidere di limitare il numero degli spettatori sugli spalti a 5mila spettatori.

Ecco le parole di Bellinazzo:

Il Governo Draghi ha deciso di chiudere gli stadi. Non mi risulta che altri settori industriali siano in procinto di essere chiusi. Per evitarlo oggi l'assemblea di Serie A dovrebbe decidere di limitare il pubblico a 5mila spettatori