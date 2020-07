Chiariello: "Napoli secondo nella classifica del girone di ritorno, colpa di Ancelotti la lotta al quinto posto"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli si trova in un momento un po' particolare, come se fosse davanti ad un bivio. Sembrava fatta per Osimhen, adesso c'è una situazione di stallo. Il Napoli perderà quest'opportunità? Il Napoli si guarda nella classifica del girone di ritorno e scopre di essere secondo a pari punti con la Juventus ma in classifica generale è dove, più o meno, l'aveva lasciata Ancelotti. Le macerie Ancelottiane hanno prodotto tanta negatività tale da non riuscire a riprendersi del tutto. Il Napoli vuole recuperare competitività? Deve piazzare il colpo di mercato e rincorrere il 5° posto per agguantarlo".