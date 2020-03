Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli di De Laurentiis si concentra sul risparmio, ma il risparmio non è mai guadagno. Diceva un grande economista che se non si possono aumentare i ricavi bisogna contenere le spese, quindi De Laurentiis sta pensando di congelare gli stipendi, senza mettere da parte il discorso multe. Mi piacerebbe un Napoli più solidale e presente sul territorio”.