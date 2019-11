CdM - Lunedì i calciatori riceveranno le multe, spunta l'entità dell'infortunio di Insigne. Sei azzurri fermi ai box

Notizie calcio Napoli - E' un Napoli diverso rispetto alla partita con il Genoa, ma non basta. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, La squadra ha palesato i soliti limiti tattici subendo un altro gol con un inserimento tra le linee. Nelle scelte offensive spesso è prevalsa la paura nella ricerca della giocata, gli azzurri sembrano aver perso fiducia ed entusiasmo. Insigne e compagni lunedì riceveranno le multe per l’ammutinamento nella notte di Napoli-Salisburgo. Il volto dispiaciuto di Ancelotti al fischio finale è la «cartolina» del momento del Napoli che si rifugia nel silenzio stampa in corso dalla notte dell’ammutinamento.

Intanto, il Napoli deve fare i conti anche con l'infermeria: Mario Rui non riesce a recuperare dall’affaticamento muscolare che l’ha fermato a Genk, Ghoulam è fuori da Torino-Napoli del 6 ottobre scorso, c’è incertezza sui tempi di recupero di Milik che ad Anfield non ci sarà. Prima della partita Ancelotti ha dovuto rinunciare a Fabian Ruiz, vittima di un problema muscolare e ha scelto di non schierare Manolas. Il greco doveva essere l’acquisto importante per la difesa ma ha giocato solo nove delle diciassette gare ufficiali affrontate dal Napoli. Ieri out per infortunio anche Insigne, vittima di un colpo al gomito destro. Bisognerà verificare anche le sue condizioni in vista della trasferta di Liverpool.