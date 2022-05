Cavani diventa virale: il suo video con una bambina fa il giro del mondo | VIDEO

Edinson Cavani fa il giro del mondo. L'ex attaccante del Napoli, oggi centravanti del Manchester United, naturalmente gode già di ampia fama, eppure il video che vi mostriamo è divenuto virale quasi in tutto il mondo. Nelle immagini che trovate in allegato, si vede Cavani alle prese con una giovanissima tifosa del Manchester, insieme ad un'altra bambina ancora più piccola. La ragazzina era così felice di poter incontrare il suo idolo che è scoppiata in lacrime dall'emozione e la reazione di Edinson Cavani nel vederla piangere è stata bellissima.

Cavani e Lola

Cavani e la tifosa del Manchester United

Per niente imbarazzato, Cavani ha stretto a sè la piccola tifosa del Manchester United ed ha accettato il suo dono di una fascia per capelli, che l'attaccante uruguayano è solito indossare in mezzo al campo. La tifosa si chiama Lola Eastwood e il video è stato diffuso dalla giornalista Alisa Bender su Instagram. Guarda il video in allegato.