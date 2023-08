Caso Spalletti-Italia, Ziliani: "Diritti del Napoli calpestati dalla FIGC! ADL ha tutto il diritto di portare il tecnico in tribunale"

Notizie calcio. Il giornalista Claudio Ziliani ha detto la sua sulla vicenda della liberatoria Spalletti-Napoli, con l'ex tecnico che è stato annunciato come nuovo CT della Nazionale:

Dopo il vergognoso scasso dei regolamenti con cui la FJGC ha cancellato anni e anni di illeciti della Juventus a danno di tutto il calcio, degli sportivi e delle persone perbene con un patteggiamento da 718 mila euro che ancora grida vendetta, riecco Gravina infrangere altre regole e assumere come c.t. un allenatore, Spalletti, cui il Napoli aveva concesso di interrompere con un anno d'anticipo il suo rapporto di lavoro a patto, come da accordi, di rimanere fermo fino al 30 giugno 2024. Oggi inizia dunque un campionato, la Serie A, in cui il club campione d'Italia è calpestato nei suoi diritti dalla Federazione stessa; con un c.t. che dopo aver chiesto di smettere di allenare il Napoli per sua personale stanchezza, fra pochi giorni convocherà e lavorerà, tra gli altri, anche con i giocatori del Napoli che così tanto, psicologicamente, gli pesava allenare. Un c.t. che il Napoli porterà in tribunale, avendo tutto il diritto di farlo, e al quale la FJGC ha già annunciato il suo sostegno legale dando a tutti gli effetti il via a una guerra fredda con il club campione d'Italia del cui brand, questo sì straordinario e di cui vantarsi, dovrebbe ergersi a protettrice. Benvenuti nel Far West all'incontrario della Serie A col verme: dove lo sceriffo è in realtà un bandito che compie razzie, infrange le leggi e spara proiettili contro chi le rispetta. E dove nessuno dice niente.