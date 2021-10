Caos Lazio, Luis Alberto e il like a un post contro Sarri

A Luis Alberto un’altra panchina non è andata affatto giù. Maurizio Sarri lancia la sua Lazio contro il Marsiglia con le mezz’ali Milinkovic e Basic, proprio come era accaduto contro l’Inter.

Luis Alberto e il like social contro Sarri

E nel post partita, il Mago sui social, ha espresso il proprio disappunto sulla scelta del tecnico. Lo ha fatto sui social con un like galeotto ad un messaggio su Twitter: “Tu pensa che co****ne Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per 5 anni. I calciatori forti devono giocare sempre, sennò non sei un grande allenatore”.

Un tweet riferito alle parole di Sarri nelle interviste post partita. L’allenato aveva detto da poco che Luis e Milinkovic, in questo momento, non sono ancora pronti a giocare insieme. Una decisione che al Mago non va proprio giù. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.