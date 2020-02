Giuffredi a CN24: "I calciatori acquistati non sono all'altezza per sostituire Allan, Koulibaly, Mertens e Callejon"

Ultimissime calcio Napoli - Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it all'evento Italian Sport Awards. L'agente è sempre stato molto vicino a De Laurentiis e Giuntoli e ha detto la sua sul mercato che sta facendo il Napoli in vista della prossima stagione. Ecco quanto dichiarato:

"Quando si fa mercato possono esserci due tipi di pensiero. Se pensiamo a questa campagna di trasferimenti come mercato per sostituire i vari Allan e Koulibaly, non credo siano questi i giocatori giusti per alzare il livello. Magari è stato un mercato in prospettiva futuro. Personalmente non credo che questi giocatori presi possano sostituire i vari Allan, Koulibaly, Mertens e Callejon. Rrahmani e Petagna devono dimostrare di poter giocare nel Napoli, Lobotka e Demme idem. Non hai la certezza che alzino effettivamente il livello. Sepe? E' arrivato ad un livello che non può temere nessuno. E' un portiere di livello altissimo, non teme la concorrenza di Radu. Il Napoli il portiere lo aveva in casa, nel calcio mai dire mai, è più legato al Napoli che a tante cose della sua vita. Gattuso lo stima tanto".