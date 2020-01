Calciomercato Juve, cessione eccellente last minute! Sta facendo già le visite mediche

Juventus, Juve mercato - Emre Can lascia la Juventus, le parti si separano. Manca poco all'ufficialità e alla chiusura del Calciomercato. Il centrocampista tedesco è stato messo ai margini da inizio stagione da Maurizio Sarri e la società ora ha chiuso l'operazione di 30 milioni con il Borussia Dortmund. Pronta l'avventura in Bundesliga per il calciatore che cerca la convocazione dalla Nazionale in vista di Euro2020. Romero anche può finire in Bundesliga. Offerta del Bayer Leverkusen per il difensore Romero. Possono entrambi lasciare la Serie A.

Emre Can

Mercato Juve - Emre Can lascia la Juventus, Romero in dubbio

Juvenews - Grosso affare per la Juventus che dopo aver preso a parametro zero Emre Can lo cede a 30 milioni, una grande plusvalenza. Prestito oneroso, 26 di obbligo di riscatto e tre di bonus. La Juve sogna il colpo e il ritorno di Pogba in bianconero per l'estate. Intante Romero, attualmente al Genoa, può approdare anche lui in Bundesliga. Su Romero c'è il Bayer Leverkusen.

Romero

