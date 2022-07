Serie A - Non è un buon periodo per l'Inter a livello economico. Da diversi anni la società nerazzurra di Steven Zhang sta avendo perdite importanti e ora arriva un'altra batosta. In seguito ad una causa giudiziaria del tribunale di Hong Kong, Steven Zhang, presidente dell'Inter, è stato ritenuto colpevole di un debito di 250 milioni di euro nei confronti dei creditori. Questa la notizia confermata da Calcio&Finanza.