Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Italiano lancia dal primo minuto Piatek e Ikoné

Lunch match per Cagliari e Fiorentina con i padroni di casa rimaneggiati dopo i casi di positività che hanno condizionato la settimana di lavoro. Mazzarri schiera Dalbert come interno di centrocampo e si affida alla coppia Pereiro-Joao Pedro in avanti. Italiano conferma Terracciano in porta, mentre in attacco spazio dal primo minuto per Piatek, alla prima da titolare, vista l'assenza di Vlahovic. Esordio dal 1' anche per Ikoné. Ecco le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-5-1-1): Radunovic; Altare, Obert, Goldaniga; Zappa, Grassi, Marin, Dalbert, Bellanova; Gaston Pereiro; Joao Pedro.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Ikoné.