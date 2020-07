Bucchi a CN24: "Politano grande talento, l'anno prossimo può esplodere. Milik uno dei migliori, ma non sente la fiducia"

Christian Bucchi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Tanti bei ricordi tra Sassuolo e Napoli, ma sempre più Napoli nel mio cuore. In tutti i ruoli i calciatori hanno bisogno di fiducia. Milik non ha sentito questa fiducia probabilmente a Napoli. Milik ha fatto bene ma non si è mai sentito veramente l’attaccante titolare. Per me è uno dei migliori attaccanti del nostro campionato. Ricci è un grande calciatore, sta crescendo tanto. Con Gattuso può crescere ancora di più, non ha paura di niente. Ho avuto il piacere di allenare Politano, non è facile quando hai avanti Callejon e arrivi a stagione in corso. Il prossimo anno può arrivare lo step decisivo, è un giocatore di grande qualità. Con la Ternana per il mio futuro non c'è niente”.