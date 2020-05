Brescia, Cellino: "Balotelli non è più qui con la testa, siamo delusi. Futuro? Con la B sarà svincolato”

Ultime notizie calcio. Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto su Telelombardia per parlare della situazione di Mario Balotelli:

“Se è successo qualcosa con Balotelli? Innanzitutto i tribunali cerco sempre di evitarli… Forse il problema Balotelli è anche ingigantito. Mario è un ragazzo particolare ed è anche scontato che con la testa non sia più con noi, niente di diverso da come è sempre stato. Perché non ha reso? C’entra anche la sua gestione specie all’inizio quando c’era Corini che gli voleva bene ed è stato anche un po’ viziato. Ad esempio venivano accettati un po’ dei suoi ritardi. È sbagliato imputare tutto solo a Mario, però la delusione c’è e forse c’è anche da parte sua. Gli volevo bene, speravo che l’aria di casa e la voglia di Nazionale lo facessero andare bene. Siamo tutti delusi. Con la Serie B il contratto di Balotelli si annulla, con ogni probabilità sarà senza contratto l’anno prossimo vista la classifica”.