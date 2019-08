Braccio di Samir in Udinese-Milan, l'arbitro non concede penalty al VAR: è già caos sul nuovo regolamento [VIDEO]

Siamo appena alla prima giornata di campionato ma è già polemica arbitrale circa il nuovo regolamento sui falli di mano in area. Nell'anticipo tra Fiorentina e Napoli, l'arbitro Massa ha punito con un rigore alquanto dubbio un tocco di braccio di Zielinski (dopo un tocco ravvicinato di Castrovilli), scatenando l'ira dei giocatori azzurri.

Le polemiche, però, sono destinate ad aumentare visto che sembra esserci poca chiarezza anche per i fischietti circa i tocchi di mano in area di rigore: in occasione di Udinese-Milan, infatti, Samir colpisce involontariamente con il braccio in area ma l'arbitro Pasqua dopo aver consultato il VAR decide di non concedere il rigore. Difformità di giudizio oppure un regolamento ancora troppo lacunoso e frettolosamente introdotto con poca chiarezza?

Clicca sul file in allegato per visualizzare il video