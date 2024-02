Bologna-Sassuolo 4-2, rimonta super per gli uomini di Thiago Motta: i marcatori

Bologna-Sassuolo 4-2, finisce così allo stadio Dall'Ara l'anticipo della 23a giornata. Grande vittoria per la squadra di Thiago Motta che sale a quota 36 punti agganciando l'Atalanta al 4° posto in attesa che la Dea giochi domani a Bergamo contro la Lazio.

Un successo prezioso per gli emiliani non solo per continuare a sognare in classifica ma anche per come si era messa la gara. Sotto per un pasticcio di Skorupski punito da Thirstvedt al 13esimo, i rossoblù sono andati nuovamente in svantaggio al 34esimo - causa rete di Volpato - dopo il pareggio momentaneo di dieci minuti prima con autorete di Viti. Nella ripresa però arriva la sfuriata dei padroni di casa: Fabbian al 73esimo, Ferguson all'83esimo e Saelemaekers all'86esimo chiudono i conti.