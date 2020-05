Bologna, Mihajlovic non si ferma: il tecnico si allena da solo a Casteldebole [FOTO]

Ultime notizie calcio. Sinisa Mihajlovic conferma ancora una volta di che pasta è fatto: il tecnico del Bologna, che ad ottobre si sottopose a trapianto di midollo in seguito alla leucemia, oggi si è allenato da solo a Casteldebole nel centro tecnico del felsinei. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha inanellato diversi giri a buon ritmo per oltre un’ora per poi soffermarsi su una serie di addominali. Al termine della "sessione personale" si è poi intrattenuto a parlare con il Ds Riccardo Bigon prima di lasciare il centro.