Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai: "Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, ci abbiamo creduto fino all'ultimo e credo che abbiamo vinto meritatamente. Sono contento per i ragazzi, si meritavamo questo finale, dopo aver fatto così tante vittorie in casa, ben sette. Per ora siamo decimi, questo è un capolavoro, nessuno se lo aspettava, ma è un traguardo meritato per la società, i tifosi e i ragazzi che ci hanno sempre creduto".