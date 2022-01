Bologna, infortunio per Orsolini: in forte dubbio la sua presenza contro il Napoli

Il Bologna, prossimo avversario del Napoli, perde anche Orsolini per infortunio. Il giocatore, con tutta probabilità, salterà la sfida contro il Napoli:

"Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti della squadra all’indomani della partita di Cagliari. Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per gli altri. Programma personalizzato per Jerdy Schouten. Riccardo Orsolini ieri ha riportato una sublussazione acromion claveare nella spalla destra: le sue condizioni saranno valutate in questi giorni".