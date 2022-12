Biglietti Inter-Napoli Settore Ospiti: vietata ai Campani, i dettagli

Biglietti Inter Napoli Settore Ospiti. Si torna con un big match di Serie A subito in campo tra Inter Napoli biglietti Settore Ospiti vietati ai residenti in Campania, con il settore limitato agli altri tifosi azzurri in Italia.

Inter-Napoli, biglietti in vendita

Notizie Napoli calcio. Biglietti Inter Napoli 2023, sono in vendita dal 6 ottobre 2022 i biglietti Inter-Napoli Settore Ospiti, che però sarà vietata ai residenti in Campania. La 16esima giornata di Serie A in programma mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Come acquistare i bilgietti Inter Napoli. La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

inizio vendita da giovedì 06/10/22 dalle ore 10:00

Su vivaticket.it e punti vendita

numero biglietti disponibili al 100%: 4.361

Divieto di acquisto per i residenti in Campania

Nessun obbligo possesso di fidelity card per il settore ospiti

per accedere al parcheggio del settore ospiti, è necessario acquistarlo in anticipo, al seguente link: https://www.parkforfun.com/it/inter_events

biglietti inter Napoli Settore Ospiti

Prezzi biglietti Inter Napoli

Per quanto riguarda il Settore Ospiti di Inter Napoli ci sarà un prezzo fisso per tutto il terzo anello blu. Questo il prezzo dei biglietti Inter Napoli Settore Ospiti:

terzo anello blu a 25,00 Euro su vivaticket.it e punti vendita.