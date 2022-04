Biglietti Empoli-Napoli Settore Ospiti: su Vivaticket i prezzi

Dopo la Roma al Maradona ci sarà Empoli Napoli: biglietti Settore Ospiti. Saranno messi in vendita dai prossimi giorni i biglietti Empoli Napoli Settore Ospiti: prezzi e informazioni su Vivaticket utili per l'acquisto dei tagliandi della partita in trasferta degli azzurri su CalcioNapoli24. Empoli Napoli biglietti Vivaticket in vendita.

Biglietti Empoli Napoli

Ultimissime calcio Napoli - La gara si giocherà il fine settimana di domenica 24 aprile 2022. Ancora non è stato definito orario e giorno della partita Empoli Napoli con Vivaticket che attende l'ok per mettere in vendita i biglietti della gara.

In attesa di conferma sull'uscita e i prezzi dei biglietti Empoli Napoli su Vivaticket del Settore Ospiti:

Biglietti Empoli-Napoli Settore Ospiti

Biglietti Empoli Napoli Settore Ospiti: le info

Queste tutte le informazioni per le norme Covid 19 su Vivaticket per i biglietti Empoli Napoli del Settore Ospiti:

Empoli Football Club ricorda che per accedere allo stadio Carlo Castellani è necessario per tutti essere muniti di certificazione verde Covid 19 (GREEN PASS RAFFORZATO) e di mascherina di protezione individuale al seguito. Come da disposizione vigente, dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere ad un evento sportivo si dovrà avere il green pass “rafforzato” (i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19), cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione. Non sarà più valido per l’accesso allo stadio, il tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento. Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.