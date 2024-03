Notizie Napoli calcio. Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Inter-Napoli 1-1:

“L’Inter nel primo tempo è stata bella da vedere, con il vantaggio che arriva su un’azione corale. Poi nei minuti finali vuole andare in gestione e le cose non girano bene. Il Napoli ha fatto pressione, ma non ha impegnato quasi mai Sommer. Il pareggio ci può anche stare per l’atteggiamento degli azzurri”.