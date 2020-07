Auriemma: "Napoli in affanno, questa squadra sta spendendo tanto. La sorte ci ha aiutato"

Napoli - Raffaele Auriemma è intervenuto sul suo canale youtube al termine di Bologna-Napoli: “Male non è andata oggi. Se potevamo rammaricarci in altre partite, oggi con il Bologna la sorte ci ha dato una mano. Due gol annullati e il palo di Danilo. Il Bologna nel secondo tempo è venuto fuori, il Napoli oggi era un poco in affanno. Cambiati tanti calciatori da Gattuso, è normale che la squadra stia spendendo tanto. Si può contare nel finale di stagione su Politano e Lozano, Demme ancora una volta ha fatto vedere di cosa è capace. ”.

