Atalanta, riecco Ilicic: la depressione si allontana, pronto un recupero dedicato

Notizie Calcio - Riecco Josip Ilicic per l'Atalanta. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il 32enne sloveno si riavvicina a piccoli passi verso l'ambiente bergamasco dopo le recenti difficoltà. Il giocatore è atteso a Bergamo già domani, dove farà ritorno al centro d'allenamento per provare a tornare alla normalità. Due mesi dopo la depressione che lo ha immobilizzato, il fantasista sembrerebbe pronto a riabbracciare la sua Dea. Ovviamente sarà un recupero dedicato, senza alcuna fretta.