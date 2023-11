Atalanta, in gruppo De Ketelaere, Kolasinac, Holm e Scalvini: Gasperini può recuperare un esterno col Napoli

Ultime notizie Serie A - L'Atalanta ha proseguito quest'oggi la preparazione in vista del match contro il Napoli alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. E le novità non mancano, all'interno della rosa di Gasperini, come racconta Tuttomercatoweb.

Atalanta, preparazione al match col Napoli

Nella giornata di oggi sono tornati a lavorare in gruppo De Ketelaere, Kolasinac, Holm e Scalvini, Ruggeri sta dando sensazioni positive e viaggia verso il recupero. Restano da valutare le condizioni di Toloi, ancora out Palomino ed El Bilal Touré. Koopmeiners e De Roon hanno riposato e sono attesi in gruppo domani.

