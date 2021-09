Atalanta, Gasperini: "Inter, Napoli e Milan sono le squadre più in forma del momento"

Serie A - Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo Atalanta-Sassuolo: "Sabato c'è l'Inter, mercoledì lo Young Boys, domenica il Milan. Sarà una striscia impegnativa, il calendario ci ha giocato un brutto scherzo, ma questa vittoria ci dà morale. Andiamo in casa dell'Inter che è una grandissima squadra, ancor di più dopo aver ceduto Lukaku e Hakimi. Anche quest'anno sarà competitiva. Forse incontriamo due tra le tre squadre più forti in questo campionato. Sono le migliori in questo momento insieme al Napoli, dobbiamo capire in che condizione siamo noi"