Assoallenatori, Ulivieri: "Positivi Serie A? Non ci si può fermare dopo un caso, diventerebbe un problema"

Ultime notizie calcio. Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“Se si mette tutta la squadra in quarantena dopo un caso positivo, è inutile partire neanche con gli allenamenti. Se con un caso si ferma tutto, diventa un problema. Dobbiamo capire cosa succede negli ultimi incontri. Se ci sono le condizioni di sicurezza, noi siamo per ripartire. Non ci sarà il 100% adesso, ma quelle più alti possibili. Ovviamente vogliamo tutelare la salute, ma sta ripartendo l’Italia, quindi anche il calcio dovrebbe rientrare in questo discorso. Se giocano quelli sani con i tamponi, abbiamo meno probabilità di contagio”.