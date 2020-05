Assoallenatori, Ulivieri: "La condizione sarà un falso problema, anche se le big saranno inizialmente favorite. Gare alle 16.30 in estate? Stiamo studiando soluzioni"

Ultime notizie calcio. Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’importante è che possano ripartire sia la Serie A che la Serie B, aspettiamo qualche giorno e vediamo. Non sarà una cosa normale, ristretto nel tempo che porterà difficoltà: dovremo capire come navigare in questa anomalia di un calcio adattato. L’obiettivo è avere un risultato che nasca dal campo”.

Sui ritiri e la nuova preparazione: “Il tempo c’è perché i giocatori non si sono mai fermati, ovviamente manca il ritmo gara che si acquisirà con il lavoro collettivo. Probabilmente non arriveremo ai ritmi standard, però sono convinto che vedremo ugualmente un buon calcio. In Bundesliga si è notato un divario tra le big e tutte le altre, è normale che chi ha più qualità all'inizio avrà maggiori vantaggi".

Sul giocare alle 16.30 in estate: "C'è da valutare attentamente gli orari, è normale che con il caldo i ritmi saranno più lenti. Stiamo studiando varie soluzioni come maggiori pause nel corso delle gare".