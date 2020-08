Juventus, il nuovo acquisto Arthur positivo all'alcol test dopo un Incidente in auto! Il retroscena

Serie A - Arthur, il nuovo acquisto della Juventus. Il centrocampista brasiliano, che si unirà ai bianconeri nelle prossime settimane per iniziare il ritiro estivo, è stato denunciato dalla polizia locale a Palafrugell, località che si trova nei pressi di Girona in Catalogna. Incidente in auto per il calciatore che è anche risultato positivo all'alcol test.

Juventus: Arthur, incidente in auto e positivo all'alcol test

E' accaduto tutto intorno alle 4 del mattino dopo che è stato trovato positivo all’alcol test in seguito a un lieve incidente stradale a bordo di una Ferrari. Nessun probelma per il calciatore che è uscito illeso, non la sua auto che ha colpito il marciapiede. Il calciatore è spesso coinvolto in episodi comportamentali discutibili.