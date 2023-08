Arnautovic snobba il Napoli: "Il nostro obiettivo è lo scudetto, il Milan è la prima rivale"

Serie A - Marko Arnautovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset:

"Vincere la prima partita è stato importantissimo, sono molto contento di essere tornato e già quando sono entrato a San Siro ho provato un'emozione forte, ero già emozionato all'arrivo allo stadio. Quando sei all'Inter bisogna vincere, è importante lottare per la seconda stella: voglio aiutare dentro e fuori dal campo. L'obiettivo è lo Scudetto e la prima rivale è sempre il Milan, a Milano c'è uno dei derby più grandi al mondo. In questo mercato hanno rafforzato la squadra ma non abbiamo paura di nessuno".