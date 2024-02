Antonio Conte di nuovo allo stadio Olimpico Grande Torino. Così come in occasione del match col Napoli, il tecnico salentino - sogno di una gran parte della tifoseria partenopea per la prossima stagione - ha presenziato stasera a Torino-Lecce finita 2-0. L’ex Ct della nazionale, attualmente residente a Torino, è originario di Lecce e ha guidato anche i pugliesi in passato.