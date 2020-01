Il Mattino - Napoli-Amrabat, Giuntoli mette fretta al calciatore: la prossima settimana incontro con gli agenti

Calcio mercato Napoli - Amrabat Napoli. Il Napoli lavora al presente ma anche al futuro in vista del mercato e della prossima stagione. Arrivano aggiornamenti importanti da Il Mattino, riguardo il calciomercato e le trattative che il direttore sportivo Giuntoli sta portando avanti in queste settimane. Tra cui quella con l'Hellas Verona per il centrocampista Sofyan Amrabat. Come riportato in esclusiva, si attende la decisione del calciatore dopo il rilancio di Giuntoli.

Calciomercato Napoli, si prova chiudere per Amrabat

Mateta, 22 anni, attaccante del Mainz, è uno dei giovani monitorati da Giuntoli e il suo scouting guidato da Pompilio. Intanto l’arrivo di Politano accelera la partenza di Younes che ha l’accordo con la Sampdoria anche se l’ex Ajax ha qualche perplessità. L’ingaggio di Ghoulam blocca la sua partenza nonostante i legami del suo potente agente, Mendes, con molti club francesi e portoghesi. Senza la sua partenza, impossibile puntare al terzino sinistro. Infine, Giuntoli prova a mettere fretta ad Amrabat: dopo aver raggiunto l’intesa con il Verona, il ds azzurro si prepara ad incontrare gli agenti del centrocampista la prossima settimana.