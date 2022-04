Dazn, Ambrosini: "Gara più delicata per il Napoli, gli azzurri hanno un solo risultato"

Notizie Napoli calcio. Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La gara è più importante per il Napoli, che è in corsa per lo Scudetto ed oggi ha sola la vittoria come risultato per rispondere alle milanesi e tenere viva la corsa. Mertens in panchina? Gli azzurri hanno un equilibrio ben chiaro, avendo cambiato Zielinski con Lobotka nel corso della stagione. Questa squadra fa fatica a sostenere quattro attaccanti, quindi mi aspettavo il belga in panchina".