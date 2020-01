Sportitalia - L'Inter chiede informazioni per Allan, occhio agli ultimi giorni di gennaio! Juve e Psg sullo sfondo

Calciomercato Napoli - Allan Inter. Alfredo Pedulla è intervenuto a Sportitalia durante la trasmissone Calciomercato per dare degli aggiornamenti di mercato.

Non sta passando un momento facile Allan al Napoli. Si tratta il rinnovo con il Napoli fino al 2024, intanto, con il prolungamento del contratto potrebbe arrivare la cessione in estate. Il Napoli ha già preso Demme e Lobotka e tratta per Amrabat. Nei dialoghi recentissimi tra i due club per Politano, l’Inter ha chiesto informazioni proprio per Allan che piace molto a Conte. Sullo sfondo ci sono Juve e il solito Psg che aveva già provato a prendere il brasiliano lo scorso gennaio. Difficile chiudere a gennaio, ma l'Inter ci può provare e le porte vanno lasciate aperte.