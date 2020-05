Accostato al Napoli, Castrovilli: "Sarebbe fantastico ripetere le gesta di Antognoni con la Fiorentina"

Notizie Napoli calcio. Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina che piace anche al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

"Il mio idolo è sempre stato Ronaldinho, un genio assoluto con cui mi sarebbe piaciuto giocare anche solo un minuto. Oggi ho un debole per De Bruyne, che ha una capacità fuori dal comune di verticalizzare il gioco, e Modric, con la sua pazzesca visione di gioco”.

Commisso mi vuole con la maglia numero 10?

"Per me sarebbe fantastico. So quanto la maglia numero 10 sia importante per Firenze. E i campioni che l’hanno indossata. Da Antognoni a Baggio: da Rui Costa a Mutu. Poter realizzare quello che ha fatto Antognoni con la maglia della Fiorentina e della Nazionale sarebbe fantastico per me. Io ho la fortuna di vederlo quasi ogni giorno e di ascoltare i suoi consigli. Tutto questo non può che aiutarmi.